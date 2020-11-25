AB, dünyanın ikinci büyük litlum-iyon batarya üreticisi olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, Avrupa Birliği'nin hedefinin gelecek 5 yıllık süreçte lityum-iyon bataryasektöründe dünyanın ikinci büyük üreticisi haline gelmeyi ve bu stratejik sektörde kendi kendine yeter hale gelmeyi amaçladığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin kısa vadeli hedefinin batarya, pil yatırımları için global bir "sıcak nokta, merkez" haline gelmek ve 2025'e kadar yılda 6 milyon elektrikli aracın batarya ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguladı.