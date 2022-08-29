AB gaz ve elektrikte tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, yerel basına, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Sikela, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.



Doğal gazın megawatt saat fiyatının geçen yıl temmuz ayında 18 Euro civarında olduğunu anımsatan Sikela, söz konusu fiyatların 310 Euro/MWh bulduğunu aktardı. Avrupa gösterge doğalgazı TTF, TSİ 16:38 itibariyle 320 Euro/MWh düzeyine kadar çıktı.

Sikela, fiyat artışının Ukrayna'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti. ​​​​​​​AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı. Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. Çekya bu üyelerden biri. Belçika da enerji fiyatlarına tavan fiyat getirilmesi önerisini desteklediğinin sinyalini verdi. Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre Belçikalı yetkililer tarafından kaleme alınan bir notta “Avrupa Birliği’nin doğalgaz ve elektrik satış merkezlerinde fiyat tavan uygulaması getirilmesini ve ‘irrasyonel piyasa hareketlerinde’ işlemlerin askıya alınmasını destekliyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.​​​​​​​

“Elektrikte acil durum müdahalesine hazırlanıyoruz”

Birliğin elektrik piyasasındaki sorunların derinleşmesi nedeniyle AB acil durum müdahalesine de hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.