AB ile Çin arasında yatırım anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 2014 yılında başlayan görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanması AB şirketlerine Çin piyasalarına daha iyi şartlar ile erişim imkanı verecek ve AB şirketlerinin Çin'deki yatırımları için rekabet, koruma şartlarını iyileştirecek.

Çin ile ABD ticari ilişkilerindeki gerilimin Çin'in AB ile yatırım anlaşması müzakerelerini hızlandırdığını belirten yetkililer, "Çin ile müzakereler tamamlanmak üzere. İyi bir yolda ilerliyoruz. Sadece birkaç küçük detay kaldı. Eğer işler bu şekilde gider ise, AB ile Çin arasında siyasi anlaşma Çarşaba günü imzalanabilir" değerlendirmesini yaptılar.

Ancak yetkililer, siyasi anlaşmanın hukuki bir metne dönüştürülmesinin birkaç ay daha alabileceğini de vurguladılar.