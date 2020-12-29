AB ile Çin yatırım anlaşmasına hazırlanıyor

Avrupa Birliği yetkilileri, Çin ve Avrupa Birliği (AB) şirketlerinin Çin piyasalarına erişimini kolaylaştıracak, rekabet koşullarını iyileştirecek ve Çin'deki AB yatırımlarını koruyacak bir yatırım anlaşmasına bu hafta varabileceğini söyledi.

Yatırım anlaşmasına dair görüşmeler 2014'te başladı ancak AB'nin açıklamalarına göre Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisini açma sözüne rağmen AB yatırımları üzerindeki sınırlamaları kaldırma taahhütlerini gerçekleştirmede başarısız olmasıyla anlaşmaya dair yıllarca bir sonuca varılamadı. Ancak yetkililer ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkilerine dair gerilimin Çin'in tutumunun değişmesini sağlamaya yardım etmiş olabileceğini ve Beijing ile Brüksel arasında bir anlaşma imzalanmasını sağlayabileceğini söylüyor.

Görüşmelere dair bilgi sahibi olan bir AB yetkilisi, "Görüşmeler sonuçlanmak üzere. İyi görünüyor. Çözülmesi gereken yalnızca bazı küçük detaylar var" dedi. Yetkili, "Böyle devam ederse, AB ve Çin arasında Çarşamba günü siyasi bir anlaşmaya varılacak" diye ekledi. Görüşmelere yakın diğer yetkililer, anlaşma kapsamında Çin'in imalat sektörünün yanı sıra inşaat, pazarlama, hava ulaşımı, denizcilik hizmetleri, telekom ve bir dereceye kadar bulut bilişim faaliyetlerini AB şirketlerine açacağı bilgisini verdi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Piyasaya çok daha iyi bir erişim elde edeceğiz ve Çin'de yatırımlarımız korunacak. Daha iyi piyasa erişimi yıllardır üzerine çalıştığımız bir şey ve Çinliler bize doğru çok büyük bir adım attılar" dedi.

Anlaşmaya varılan planlamaya göre yatırımların korunmasına dair görüşmelerin yine de gelecek yıl devam etmesi ve muhtemelen daha ileride sonuçlanması bekleniyor.