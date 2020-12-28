"AB ile iyi ve işlevsel bir ilişki kurmanın yolu açıldı"

Birleşik Krallık Kabine Bakanı Michael Gove, ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının önündeki temel engellerin kalktığını ve AB ile iyi ve işlevsel bir ilişkiyi korumanın yolunun açıldığını söyledi.

Sky News'a konuşan gove, anlaşmanın detaylarının açığa kavuşturulması ve üzerinde anlaşılması gerektiğine işaret ederken, hükümetin Brexit sonrası gerçekliğe yönelik olarak hizmet, seyahat, sağlık ve güvenlik konularında adımlar atacağını belirtti.

Gove, işletmelerin çoğunun Brexit geçiş döneminin sona ermesine karşı hazırlıklarını yaptıklarını, işletmelerin ticaret ve düzenleme, denetim kurallarında değişime hazır olmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Gove, "İşletmelerin çok büyük çoğunluğu Brexit geçiş döneminin sona ermesine hazırlanıyorlar. İşletmelerin genel olarak iyi bir durumda bulunduklarını düşünüyorum. Ancak nadiren de olsa iniş-çıkışlar yaşanacaktır" dedi.

Gove, "Boris Johnson iyi bir ticaret anlaşması ile bizi Avrupa Birliği'nden çıkardı, bu geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak" dedi.