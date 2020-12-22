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"AB ile ticaret anlaşması yakında imzalanacak"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesi ve Avrupa Birliği arasındaki yatırım anlaşmasının yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin rekabetten çok daha büyük olduğunu belirterek, taraflar arasında imzalanacak  ticaret anlaşmasının yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu.

AB ile Çin'in hemfikir olduğu alanların farklılıklardan daha fazla olduğunu ifade eden Yi, işbirliğinin hem Çin hem de AB için "canlandırıcı" olacağını söyledi.

 

 