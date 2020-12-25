"AB ile yatırım anlaşması için daha fazla ortak çaba gerekli"
Çin ve Avrupa Birliği'nin Kapsamlı Yatırım Anlaşması konusnda bir anlaşmaya varmaları için daha fazla ortak çabaya gerek olduğu duyuruldu.
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Çin Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Yatırım Anlaşması için tarafların ortak çabayı artırması gerektiğini söyledi.
Bir basın açıklamasında konuşan Wenbin, AB'yi ülkesiyle orta yolda buluşmaya davet ederek, kapsamlı, dengeli ve üst düzey bir yatırım anlaşması imzalamaya çağırdı.