AB, İtalya'nın 'Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı

Başkent Roma'daki tarihi Cinecitta sinema stüdyolarında düzenlenen basın toplantısında Draghi, "Ülkemiz için gurur günü. AB Komisyonu Başkanı'nın ziyareti İtalyan planını başlatıyor. Ülkemizin büyümesini, daha adil, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir kılmaya yönelik bir plan geliştirdik." dedi.

Draghi, 191,5 milyar euroluk kaynağa yönelik geliştirilen planın İtalya'yı "harekete geçireceğine" işaret ederek, "Bunun, İtalyan ekonomisinin toparlanmasının şafağı olduğunu umuyorum." diye konuştu.

Mario Draghi, bütün İtalyanların ve hükümet olarak kendilerinin, AB üyesi diğer ülkelerdeki insanların vergilerinden gelen bu kaynağı iyi kullanmaları gerektiğini, bu konuda önemli bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen de İtalya’ya yönelik 191,5 milyar euroluk fonun gelecek haftalarda İtalya’ya ulaşmaya başlayacağını belirterek, "Bu ortak yolculuğun sonu değil aksine sıkı çalışma gerektirecek bir dönemin başlangıcı. Ben ve Komisyonum, İtalya'nın yanında olacak." ifadesini kullandı.

"Bu hayatta bir kez olabilecek bir fırsat. Her şeyi düzene koyup yeniden başlamak için bir fırsat." diyen Von der Leyen, İtalya'nın bir dizi rekabetçi reform ile finans ve yargı alanında özellikle davaların süresini kısaltmaya yönelik reformlar yapması gerektiğini ifade etti.

İtalya, AB'nin üye ülkeler için öngördüğü toplam 750 milyar euroluk fondan 191,5 milyar ile "aslan payı"nı alacak.