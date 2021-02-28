AB, ithal çelik kısıtlamalarını uzatabilir

Avrupa Birliği (AB) çelik üreticileri dünya genelinde yaşanan kapasite fazlalılığı ile karşı karşıya. AB dışındaki ihracatçı ülkeler ellerindeki stok fazlası için yüzünü diğer piyasalara dönerken, ABD'nin gümrük vergilerini kaldıracağına dair bir işaret yok. ABD'nin çelik ithalatına getirdiği ilave gümrük vergilerinin ardından, pekçok ülkenin çelik üreticileri için ABD pazarının kapıları kapanmıştı.

12 AB ülkesi normalde 30 Haziran'da sona erecek olan AB'nin çelik ithalatı kısıtlamalarının uzatılmasını talep etti.

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve İspanya önlemler sona ererse, salgın nedeniyle talebin hala düşük olduğu bir ortamda AB'ye aşırı miktarda ithal çelik ürünü girişi olacağını savunuyorlar.

Önlemler, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna'nın yanı sıra Çin gibi Avrupa'ya başlıca ihracat yapan ülkeleri kapsıyor.

Mevcut ithalat önlemleri, çeşitli çelik ürünleri için belirlenen ithalat kotalarının aşılması durumunda, ihracatçı ülkelerin ürünlerine yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanmasını içeriyor.

Komisyonun değerlendirmesi 30 Haziran'a kadar sonuçlanmış olacak.