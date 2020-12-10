AB kararını 13 Aralık'ta verecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa birliği (AB) arasında imzalanacak ticaret anlaşması hakkındaki kararın 13 Aralık Pazar günü verileceğini açıkladı.

Von der Leyen, tarafların, Brexit sonrası karşılıklı ticaret konusunda adil bir dengeyi halen kuramadıklarını ifade etti.

Birleşik Krallık'a ortak pazara erişim hakkı tanımayı istediklerini belirten von der Leyen, bunun adil şartlar altında olması gerektiğinin altını çizdi.