AB Komisyonu'ndan İtalya'nın 191,5 milyar euroluk toparlanma programına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın 191,5 milyar euro büyüklüğündeki pandemiden toparlanma ve daha yeşil, daha çevreci ekonomiye dönüşüm programını onayladı.



İtalya, 191,5 milyar euronun 68,9 milyar euroluk bölümünü karşılıksız kredi, 122,6 milyar euroluk bölümünü ise kredi olarak alacak.



AB, İtalya'ya 24,9 milyar euroluk ilk dilimi temmuz ayında ödeyecek.