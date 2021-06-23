  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. AB Komisyonu'ndan İtalya'nın 191,5 milyar euroluk toparlanma programına onay
Takip Et

AB Komisyonu'ndan İtalya'nın 191,5 milyar euroluk toparlanma programına onay

AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonundan en büyük  payı, 191,5 milyar euro ile İtalya alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın 191,5 milyar euro büyüklüğündeki pandemiden toparlanma ve daha yeşil, daha çevreci ekonomiye dönüşüm programını  onayladı.

İtalya, 191,5 milyar euronun 68,9 milyar euroluk bölümünü karşılıksız  kredi, 122,6 milyar euroluk bölümünü ise kredi olarak alacak.

AB, İtalya'ya 24,9 milyar euroluk ilk dilimi temmuz ayında ödeyecek.