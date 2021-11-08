AB kurtarma programındaki fonların yüzde 30'u iklime

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen 2021 Bütçe Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB bütçesi ve kurtarma programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesi ile "Yeni Nesil AB" adlı ekonomik kurtarma programının güncel rakamlarla 2,1 trilyon euroyu bulduğunu bildiren von der Leyen, söz konusu kaynakla çevre ve dijital dönüşüm gibi alanlara öncelik vereceklerini söyledi.

Von der Leyen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılması gerektiğine işaret ederek, "İklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 470 milyar euroluk yatırıma ihtiyacımız olduğunu öngörüyoruz. Bu nedenle AB'nin uzun dönem bütçesi ve kurtarma programındaki fonların yüzde 30'u iklim değişimi alanına tahsis edildi." diye konuştu.

Dijital dönüşümün önemine dikkati çeken von der Leyen, "Koronavirüs salgını, Avrupa'nın teknolojik yenilik ve yatırımlarda küresel rakipleriyle aynı seviyede olmadığını ortaya koydu." dedi.

Von der Leyen, söz konusu açığın kapatılması gerektiğini, AB bütçesinin buna katkı sağlayacağını kaydetti.

AB kurtarma programının 672,5 milyar euro ile en büyük bütçeye sahip bölümündeki fonların yüzde 20'sinin dijital dönüşüme harcanacağını bildiren von der Leyen, kurtarma programının AB ekonomik büyümesini yaklaşık yüzde 2 oranında artıracağını söyledi.

Von der Leyen, AB bütçesinin; boyutu nedeniyle ciddi sorumluluk gerektirdiğini, harcamaların etkili, düzgün ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun gerçekleşmesinin önemini vurguladı.