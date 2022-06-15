AB, nisanda 43,6 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 198,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 45,4 yükselerek 242,1 milyar euroya ulaştı.

Böylece AB’nin dış ticaret açığı nisan ayında 43,6 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 yükselişle 223,9 milyar euro, ithalat da yüzde 39,4 artışla 256,4 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, nisanda 32,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,6 milyar euro ile ABD, 26 milyar euro ile Birleşik Krallık, 17 milyar euro ile Çin, 14,4 milyar euro ile İsviçre ve 7,5 milyar euro ile Türkiye şeklinde belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,7 milyar euro ile Çin, 28,4 milyar euro ile ABD, 20,1 milyar euro ile Rusya, 19,4 milyar euro ile Birleşik Krallık, 12,5 milyar euro ile Norveç, 11,8 milyar euro ile İsviçre ve 8,8 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı yükselişten kaynaklanıyor.