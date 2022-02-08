AB otomobil piyasası salgın öncesinin yüzde 20 altında kalacak

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği (ACEA) çip tedarikinde sıkıntıların yılın ilk yarısında üretime olumsuz yansımaya devam etmesine bağlı olarak Avrupa'da binek araç satışlarının bu yıl da 2019 seviyesine ulaşamayacağını bildirdi.

2022 yılında Avrupa'da yeni araç kayıtlarının yüzde 7,9 artarak 10,5 milyon adede ulaşacağını tahmin eden ACEA, satışların pandemi öncesindeki tepe noktasının neredeyse yüzde 20 gerisinde kalacağını vurguladı.

Avrupa'da 2021 yılında yeni araç kayıtları 2021 yılında yüzde 2.4 azalarak 2,7 milyon olmuştu. 2020 yılında 9 milyon 939 bin araç satılmıştı.

2019 yılında yeni araç kayıtları 13 milyon 6 bin 331 olmuştu.