AB Parlamentosu, ticaret anlaşması kararını yeni yılda verecek

Parlamento Baykanı David Sassoli yaptığı açıklamada, "Eğer AB Parlamentosu anlaşmayı onaylamaya karar verir ise, nasıl uygulandığını yakından izleyecek" diye konuştu.

AB Parlamentosu'ndaki siyasi grupların temsilcileri AB ile İngiltere arasında varılan anlaşmaşı görüşmek için 28 Aralık'ta toplantıya çağrıldılar. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in de davet edildikleri toplantı Türkiye saati ile 12.00'da başlayacak.

Noel tatilinde olan AB Parlamentosu, Brexit ticaret anlaşmasını görüşmeye Ocak ayında başlayacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB Parlamentosu'nun ve 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi elçileri Brexit ticaret anlaşmasını görüşmek için bugün Türkiye saati ile 12.30'da bir araya gelecekler.