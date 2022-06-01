AB, Polonya'nın kurtarma programını onayladı

AB Komisyonu, Polonya'nın Birlik fonlarından faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına onay verildiğini açıkladı.

Plan kapsamında Polonya'ya 23,9 milyar euro hibe ve 11,5 milyar euro kredi sağlanacak. Finansmanın ülkenin ekonomik toparlanma planında belirtilen yatırım ve reformların uygulanmasını destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, kaynağın Polonya'nın salgınının etkilerinden kurtulmasına, yeşil ve dijital dönüşüm yolunda ilerlemesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.



AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl Polonya'daki disiplin mekanizmasının kaldırılması yönünde karar almıştı.

AB Komisyonu, COVID-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği fonları onaylamıyordu.