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"AB, Rusya yaptırımlarını 6 ay daha uzatmayı planlıyor"

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatmayı planladığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tass haber ajansının Avrupa Birliği Konseyi'nden bir diplomata dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle Rusya aleyhinde uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatmayı planlıyor.

Haberde, AB'nin 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek olan yaptırımlarının uzatıldığı haberinin 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AB zirvesinde açıklanacağı iddia edildi.

Diplomat, "Durum ortada, Minsk anlaşmaları uyarınca gelişmeler görmüyoruz" dedi.