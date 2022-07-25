AB ülkeleri, gaz teklifini yumuşatmaya çalışıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, AB Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta ortaya koyduğu üye ülkelerin tamamının doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022-Mart 2023 döneminde yüzde 15 azaltmaları teklifini hafifletmeye çalışıyorlar.

Üye ülke diplomatları bugün yaptıkları toplantıda, üye ülkelerin enerji bakanlarına sunulmadan önce teklifin revize edilmesini değerlendirdiler.

Diplomatların üzerinde çalıştıkları değişiklik önergeleri arasında, gönüllü olarak tüketimin yüzde 15 kısılması teklifinin korunması, yüzde 15'in zorunlu hale getirilmesi durumunda da bir dizi muafiyet yolu ile ülkeler için farklı azaltım hedefleri belirlenmesi var.

Bazı diplomatlar ise, çok fazla muafiyet verilmesi halinde Avrupa'nın yeterli tasarrufu yapamayacağı endişesini dile getirdiler.