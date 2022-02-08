AB üyesi 18 ülke, 10 milyar euroluk teknoloji fonu kuruyor

Almanya, Fransa ve 16 AB ülkesi, 10 milyar euroluk teknoloji fonu kuruyor. Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teknoloji girişimlerine kamusal destek için Danimarka, Estonya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Romanya, Finlandiya, İsveç, Bulgaristan ve Slovenya'nın desteğiyle ortak bildiri imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'nın kurulacak fon için 1'er milyar euro taahhüt ettikleri, diğer Avrupa ülkelerinin de gelecek haftalarda fon için taahhütlerini açıklayacakları ifade edildi.

Fonun toplam büyüklüğünün en az 10 milyar euro olmasının planlandığı bildirilen açıklamada, fon ile AB'deki girişimcilerin ABD ve Asya'dan gelen yatırımcılara daha az bağımlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa finansmanının eksikliği, yalnızca Avrupa çapındaki startup ve teknoloji ekosistemimizin büyümesini değil, aynı zamanda bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin büyümesini de yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Teknoloji Şampiyonları Girişimi (The European Tech Champions Initiative-ETCI) adı verilen yeni fon, Avrupa Yatırım Bankası kuruluşlarından Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilecek.

AB'nin katı kamu yardımı kuralları nedeniyle yeni kurulan teknoloji şirketleri özellikle 100 milyon euroyu aşan finansman ihtiyaçları için genellikle Çin veya ABD'den yatırımcılara yöneliyordu.