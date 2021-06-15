AB ve ABD arasındaki jet savaşlarında ateşkes imzalandı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), uçak sübvansiyonlarına dair yaklaşık 17 yıldır süregelen anlaşmazlıkta ateşkes ilan ederken, Trump döneminde getirilen ve ilişkilerin kötüleşmesine neden olan gümrük vergilerinin bir kısmını sona erdirme konusunda anlaştı.

Taraflar, ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a yönelik sübvansiyonlara ilişkin olarak 2004'ten beri Dünya Ticaret Örgütü'nde karşı karşıyalar.

Sübvansiyonlara dair yaşanan anlaşmazlık nedeniyle AB şarabından ABD tütün ve alkolüne kadar 11.5 milyar dolarlık ihracata gümrük vergileri getiren taraflar, söz konusu vergileri dört aylığına askıya almak için mart ayında anlaşmıştı.

ABD ve AB bugün bu vergileri 5 yıl boyunca kaldırmaya hazırlandıklarını açıklarken, hangi sübvansiyonların devam edeceğine dair kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmaya devam etiklerini belirttiler. Konuya yakın kaynaklar yaklaşık yirmi yıllık yasal çekişmeler ve binlerce sayfalık belgeler düşünüldüğünde bir anlaşmaya varmanın karmaşık olduğunu düşünüyorlar.

ABD Ticaret Temsilsilcisi Katherine Tai, Washington'ın bu anlaşmayı Çin'in gelişmeye başlayan uçak sanayisinin yarattığı tehdide odaklanmalarına olanak sağlayacak bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Anlaşmazlığın içinde yer alan eski AB üyesi İngiltere de birkaç gün içinde benzer bir anlaşmaya varmak istediğini açıkladı. İngiltere, Airbus üretimine ev sahipliği yapıyor.