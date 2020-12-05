AB ve Birleşik Krallık görüşmelere pazar günü devam edecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik krallık Başbakanı Borsi Johnson'la bir saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını ve taraflar arasındaki görüşmelerin pazar günü devam edeceğini açıkladı.

Von der Leyen, Johnson ile birlikte Brüksel'deki müzakerecilerine daha fazla çaba harcamalarını söylediklerini belirtti.

Taraflar arasında pek çok konu çözüme ulaştırılmış olsa da, adil rekabet ortamı, balıkçılık ve denetim konuları halen çözümlenmeyi bekliyor.