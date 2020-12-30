AB ve Çin liderleri yatırım anlaşmasını bugün görüşecek

Boomberg News'un haberine göre Avrupa Birliği (AB) ve Çin liderleri 2013 yılından bu yana devam eden müzakerelerden sonra yatırım anlaşmasına varıldığını duyurmak için bugün video konferans aracılığı ile bir araya gelecekler.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı

Charles Michel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans aracılığı ile görüşecekler.

Brüksel'deki AB yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, yapılacak görüşmeye, AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakan Angela Merkel de katılacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in yaptığı açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşme Türkiye saati ile 15.00'da başlayacak.