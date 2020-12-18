AB ve Çin yatırım görüşmeleri son aşamada

Avrupa ve Çin'den çeşitli diplomatlar, taraflar arasındaki 2014 yılında başlatılan Kapsamlı Yatırım Anlaşması görüşmelerinin son aşama geldiğini açıkladılar.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin konu ile ilgii yaptığı açıklamada, "Tarafların birbirlerinin endişelerini anladığı ve birbirlerine doğru ilerledikleri sürece hedeflerimize ulaşacağız" dedi.