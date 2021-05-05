AB ve Hindistan ticaret görüşmelerine yeniden başlıyor

Hafta başında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi alınan ticaret görüşmelerini tekrar başlatmaya yönelik bir telefon görüşmesi yaparken, AB kaynakları taraflar arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin duyurunun bu haftasonu Porto’da gerçekleşecek AB-Hindistan zirvesinde yapılabileceğini, Çin’in Kuşak ve Yol projesine alternatif ortak altyapı projelerinin de gündemde olduğunu aktarıyor. AB 100 milyar doları aşkın ikili ticaret ile Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı ve ABD’den sonra ikinci büyük ihracat pazarı.

Von der Leyen, Modi ile görüşmesi sonrası Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ticaret, dijitalleşme, iklim değişikliği ve çok taraflılık konularındaki stratejik ilişkileri güçlendirmemiz için bariz bir devinim var. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi yoğunlaştırma planlarımız heyecan verici” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde de AB ve Hindistan Çin’in dev altyapı projesi Kuşak ve Yol’a rakip yeni ortak altyapı projelerinin inşası üzerine görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu projeye ilişkin konuşan kaynaklar ise AB ve müttefiklerinin Çin yatırımlarının domine edeceği değil, çok taraflılığın hakim olduğu alternatiflerde ortak çıkarı olduğunu vurgulamıştı.

Daha önce 2007-13 arasında süren ve başarısız olan görüşmelerin en sorunlu tarafları Hindistan'ın AB'li avukatlara erişimi kolaylaştırmak istememesi ve pazarını Avrupa'nın otomotiv parçalarına açmakta isteksiz olmasıydı.

AB, Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı

Hindistan Ticaret Bakanlığı verilerine göre AB, 100 milyar doların üzerinde ikili ticaretle Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı. ABD ve Çin ise ikincilik için kıyasıya yarıştı. AB ayrıca ABD’den sonra Hindistan’ın en büyük ikinci ihracat pazarı. Hindistan ise AB’nin en büyük 10’uncu ticaret ortağı. (Türkiye ise Çin, ABD, İngiltere, İsviçre ve Rusya’nın ardından altıncı sırada geliyor.) Bakanlık verilerine göre Çin, sınırdaki gerilime rağmen 2020’de 77,7 milyar dolar ikili ticaret hacmiyle ABD’yi geçerek Hindistan’ın en büyük ikinci ticaret ortağı oldu. Hindistan’ın ABD ile ikili ticareti ise pandemiyle 75,9 milyar dolara geriledi. Öte yandan Hindistan’ın Çin’le ticaretinde 40 milyar dolarlık bir açık bulunuyor. Çin yüksek katma değerli ürün ihraç ettiği Hindistan’dan emek yoğun ve düşük katma değerli ürün ve hammadde alımı gerçekleştiriyor. Batı medyasında bu durum “Çin, Hindistan’ın yeni sömürgecisi mi” başlıklı haberler de çıkmıştı.