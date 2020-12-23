AB ve İngiltere taslak metinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri 1 Ocak'tan itibaren yeni bir ticaret anlaşmasını uygulamaya başlamak için prosedürleri hazırlamaya başladılar.

Üç diplomatik kaynak konuya ilişkin Reuters'a bilgi verdi. AB'nin 27 üye ülkesi adına İngiltere ile görüşmeler yapan Avrupa Komisyonu'nun toplantısında Brüksel'deki ulusal diplomatlara eğer anlaşmaya varılırsa Perşembe günü bir toplantıya hazır olmaları söylendi.

Bir AB diplomatı, Brüksel'de üye ülkeleri temsil eden Avrupa Konseyi'nin anlaşmanın hızla uygulanmasını sağlayacak "geçici uygulama" diye bilinen adımı devreye almak için hazırlıklara başladığını söyleyerek, "Anlaşmaya neredeyse varılacak gibi. Bugün ya da yarın açıklanacak gibi duruyor" dedi.

Bloomberg'de yer alan bir haberde ise Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasının taslak metni üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtildi.

İki taraf da günlerdir anlaşmaya varmaya yaklaştıklarını söylese de İngiltere AB'ye kıyasla anlaşmaya varılacağı ve hatta bunun Noel tatilinden önce olacağı konusuna daha karamsar yaklaşıyordu.