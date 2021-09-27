ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 ayın zirvesinde

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.51 ile Haziran’dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Faiz, Fed’in Kasım ayında varlık alımını yavaşlatmaya başlayacağı, gelecek sene de faiz artırmaya başlayacağı sinyali verdiği geçen hafta 16 baz puan yükselmişti.

2 ve 5 yıllık tahvil faizleri ise ihaleler öncesi 2020’nin başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkede bugün açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin ekonomist tahminlerini aşması sonrası tahvillerdeki satışlar devam etti.

Küresel merkez bankalarının pandemi teşviklerini azaltmak için harekete geçtiği geçen haftadan bu yana tahvil faizleri artışta. İngiltere Merkez Bankası Kasım itibariyle faiz artırımına başlayabileceği sinyali vererek piyasaları şaşırtırken Norveç Merkez Bankası G10 ülkeleri arasında pandemi sonrası ilk kez faiz artıran ülke oldu.

Morgan Stanley Yatırım Birimi’nden Jim Caron Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta yılın ikinci çeyreğinde tahvil faizlerini düşük tutan tüm faktörlerin artık terse döndüğünü belirterek “faizler bu yıl sonu veya gelecek yılın başında yüzde 2’yi dahi test edebilir” yorumunu yaptı.