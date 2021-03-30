ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,76'yla 14 ayın zirvesinde

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirisinin yüzde 1,76'ya yükselmesi ve doların önemli para birimleri karşısında değer kazanması uluslararası piyasalarda altın fiyatını vurdu.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi Asya seansında yüzde 1.7450'ye kadar yükseldi. Yükselen getiriyle cazibesi artan dolar endeksi 93.033 puanla dört buçuk ayın zirvesine çıktı. Bunun yanında 10 yıllık tahvil faiz farkı 2015 temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Altın fiyatları geriledi

Doların değerlenmesiyle gerileyen altın fiyatları ons başına 1.716 dolar desteğini aşağı kıran spot altın fiyatı bugün ons başına 1.703,66 dolar sevilesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,40 kayıpla ons başına 1.705,50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ons başına 1.716-1.746 dolar aralığındaki konsolidasyonun aşağı yönlü kırılması sonrasında destek olarak 1.700 doları işaret ediyorlar ve buranın kırılması halinde satışların hızlanacağını öngörüyorlar.

Altın fiyatı için ilk destek ons başına 1670 dolar olarak ifade ediliyor.