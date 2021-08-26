ABD 2. çeyrek büyümesi beklentilerin altında: %6,6

ABD ekonomisi, haziranla biten 2. çeyrekte, COVID-19 karantinalarının tüm dünyayı çok sert vurduğu 2020 2. çeyreğe göre yüzde %6,6 büyüdü.

Ekonomistlerin beklentisi ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 6,7 büyümesiydi.

Temmuz sonunda açıklanan öncü veri ise beklentilerin altında kalmış ve yüzde 6,5 olarak açıklanmıştı. Ancak bu büyüme ABD’nin GSYH’sini pandemi öncesi düzeye getirmişti.

Bu güçlü büyüme verisi bugün Jackson Hole’da 2021 ekonomi politikalarını masaya yatıracak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve diğer merkez bankalarının parasal genişlemeyi yakın bir dönemde azaltmaya başlamalarını da destekler nitelikte görülüyor.

Enflasyon göstergelerinde sürpriz

Ancak verinin beklentilerin altında gelmesi, yarın Jackson Hole’de konuşması piyasalar tarafından dikkatle dinlenecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’in tapering için mesajını yumuşatmasına da neden olabilir. Bazı uzmanlar bu yıl bitmeden başlaması beklenen tapering’in olumsuz verilerle 2022’ye de kayabileceğini öne sürüyor.

GSYH Fiyat Endeksi ise beklentilerin tersine düşmedi, yükseldi. İlk çeyrekte yüzde 6,1’lik yükseliş kaydeden ve ABD ekonomisindeki fiyatlara ilişkin bir içgörü sunan endeksin 2. çeyrekte yüzde 6,0’ya yavaşlaması öngörülüyordu ancak veri yüzde 6,2’ye yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyatları 2. çeyrekte beklentilere paralel yüzde 6,10 artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyatları ise ikinci çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 3,8’lik artışın ardından yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi.

Reel tüketici harcamaları ise ilk çeyrekte yüzde 11,8 artışın ardından 2. çeyrekte yüzde 11,9 arttı.

Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 20 Ağustos’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak, 349 bin kişiden, 353 bin kişiye yükseldi ve 350 bin kişilik beklentilerin üzerinde kaldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 500 bin kişi azaldı ve 366 bin 500 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvurularının, 13 Ağustos’ta biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 865 bin kişiden, 3 bin kişi azalarak 2 milyon 862 bin kişiye gerilemesi ülke ekonomisinde iyileşmenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret ediyor. Süregelen işsizlik başvuruları ile ilgili beklentiler 2 milyon 790 bin kişiye gerilemesiydi.