  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD, 2021'in son çeyreğinde güçlü büyüdü
Takip Et

ABD, 2021'in son çeyreğinde güçlü büyüdü

ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'de 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. 

ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,9 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi büyümenin yüzde 5,5 olması yönündeydi. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 2,3 büyüme kaydetmişti.

ABD'de geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim yüzde 3,3 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Ülkenin güçlü büyüme performansında stokların ve iç tüketimdeki artışın etkisi hissedildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralelABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralelKüresel Ekonomi