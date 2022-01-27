ABD, 2021'in son çeyreğinde güçlü büyüdü
ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.
ABD'de 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı.
ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,9 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi büyümenin yüzde 5,5 olması yönündeydi. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 2,3 büyüme kaydetmişti.
ABD'de geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim yüzde 3,3 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.
Ülkenin güçlü büyüme performansında stokların ve iç tüketimdeki artışın etkisi hissedildi.