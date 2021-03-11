ABD 30 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 2.295 oldu

ABD'de Hazine Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı 2.295 olarak gerçekleşti. Talebin 2.28 kat olduğu ihalede 24 milyar dolarlık satış yapıldı.

ABD Hazinesi bu hafta planladığı 120 milyar dolarlık satışın 58 milyar dolarlık kısmını geçen salı günü 3 yıllık tahvil ihalesinde gerçekleştirmişti. Analistler bu ihaledeki karşılama oranının Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşerek güçlü bir talebe işaret ettiğini söyledi.

Dün yapılan 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde de 38 milyar dolarlık satış yapılmış, faiz oranı yüzde 1.523 olarak gerçekleşmişti. İhalede karşılama oranı 2,38 olurken talebin beklentilerin altında kaldığı bildirilmişti. 10 yıllık tahvil ihalesinden alınan sonuçları da "şimdilik ortamı yatıştırıcı" şeklinde nitelendiren analistler, 10 yıllık tahvil faizlerinin de ihale sonrası yüzde 1,50 seviyelerine kadar gerilediğini, buna karşın tahvil piyasasında yatırımcıların hala "savunmacı" bir pozisyonda bulunduğunu vurguladı.

Tahvil faizlerinin geçen hafta yüzde 1,62 ile yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini görmesi ise pay ve emtia piyasalarında panik satışlarının artmasına neden olmuştu.