ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD hükümeti aralarında drone sektörünün en büyük şirketlerinden DJI'ın da bulunduğu onlarca Çinli şirket ve araştırma enstitüsüne Uygur azınlığa baskı uygulanmasına aracılık ettikleri veya Çin ordusuna yardım ettikleri gerekçesiyle kısıtlama getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi artıracak bir adımla DJI ve yedi teknoloji şirketini Uygur azınlığın "biometrik olarak izleme ve takip etme" işlemlerine yardım ettikleri Çin ordusu ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketler listesine ekledi. Bir şirketin bu listeye eklenmesi ABD'lilerin şirkete ait menkul değerler ile işlem yapmasını yasaklıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı ise Çin'in askeri tıp bilimleri akademisini ve bu kuruma bağlı 11 araştırma enstitüsünü ticaret kara listesine ekleyerek ABD ihracatına erişimlerini kısıtladı. Bakanlık ayrıntı vermeden bu kurumların Çin'in "beyin kontrol silahı olduğu düşünülen bir silah" geliştirmesine yardım ettiklerini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Çin ordusunun modernizasyonu için ABD'den teknoloji satın aldığı veya almaya teşebbüs ettiği iddia edilen eski adı Huawei Marine olan HMN International, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co, Ltd, ve Zhongtian Technology Submarine Cable gibi şirketleri de kara listeye ekledi.