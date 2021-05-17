ABD-AB gümrük vergisi savaşlarında ateşkese hazırlanıyor

Avrupa Birliği ve ABD, ABD eski başkanı Donald Trump döneminde çelik ticaretine getirilen ek gümrük vergileri konusunda uzlaşı aradıkları görüşmeler devam ederken, bir AB sözcüsü, AB'nin 3,6 milyar euroluk ABD ürününe haziran ayında uygulayacağı ek gümrük vergilerinin askıya alındığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo günün erken saatlerinde bir araya gelerek ek gümrük vergileri konusunda bir uzlaşma arayışına başladılar.

Tapılan ortak açıklamada, tarafların aşırı kapasiteyi nasıl ele alınacağı, çelik ile alüminyum sanayilerinin uzun vadeli sağlığının nasıl korunacağı ve taraflar arasındaki ittifakın nasıl güçlendirileceği konularının sene sonundan önce bir çözüme ulaştıracakları belirtildi.

Taraflar ayrıca, AB ve ABD’nin, Çin gibi ticarete zarar veren politikalar yürüten ülkeleri sorumlu tutma sözünü yinelediler.

ABD 2018 yılının haziran ayında, ulusal güvenlik endişeleriyle Avrupa’dan satın alınan çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump yönetimi ile bir anlaşmaya varamayan AB ise Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvurarak 6,4 milyar euroluk ABD ürününe ek gümrük vergisi getirme kararı almış ancak ilk aşamada 2,8 milyar euroluk ürüne ek gümrük vergisi uygulamıştı.

Dombrovskis yaptığı Twitter paylaşımında, 3,6 milyar euro değerindeki 232 ABD çelik ve alüminyum ürününe haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük vergilerinin askıya alındığını açıkladı.