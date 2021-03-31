ABD Başkanı Biden kaynağı vergilerden sağlayacak

Biden bugün maliyeti dört trilyon doları bulacağı düşünülen altyapı yatırım programının ilk bölümünü açıklayacak.

İş dünyasından bazı gruplar ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiden vekiller Biden'a akaryakıttan alınan vergiyi artırması için baskı yapıyor.

ABD akaryakıttan dünyanın en düşük vergilerinden birini alırken 1993 yılından bu yana ilk kez bu vergilerin artırılması gündeme gelmiş olacak. Biden'dan ayrıca elektrikli araçları da içine alacak yeni bir seyahat vergisi getirmesi de talep ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Pete Buttigieg Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın bu iki teklifi de reddettiğini açıkladı. Akaryakıt vergisini artırmak siyasi açıdan riskli olduğu gibi işe gitmek için daha fazla seyahat etmek zorunda olan yoksul ABD'lileri daha fazla etkileyecek.

Plan hakkında bilgi sahibi iki kaynak Biden'ın bunun yerine federal vergileri on yıllardır görülmemiş bir oranda yükseltmeyi planladığını söyledi.

İki kaynak kurumlar vergisinin yüzde 28 seviyesine yükseltileceğini ve daha fazla kazananlardan daha yüksek oranda vergi alınacağını söyledi.

Beyaz Saray danışmanları faiz oranları tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekerek Biden'ın yatırım programına kısmen borçlanma yoluyla kaynak yaratabileceğini de ifade ettiler.