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ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugünü yarına bağlayan gece TSİ 04.00'te ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapacak. Biden'ın ulusa seslenişi TSİ sabah 04.00'te gerçekleştirmesi planlanıyor. Konuşmanın dün gece Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak imzaya gönderilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine odaklanması öngörülüyor.
Başkanın paketi yarın öğlen saatlerinde imzalayacağı Beyaz Saray tarafından açıklanmıştı.