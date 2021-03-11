ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapacak
ABD Başkanı Joe Biden, bugünü yarına bağlayan gece TSİ 04.00'te ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapacak. Biden'ın ulusa seslenişi TSİ sabah 04.00'te gerçekleştirmesi planlanıyor. Konuşmanın dün gece Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak imzaya gönderilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine odaklanması öngörülüyor.
Başkanın paketi yarın öğlen saatlerinde imzalayacağı Beyaz Saray tarafından açıklanmıştı.