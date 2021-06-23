ABD bileşik PMI sevkiyat gecikmeleriyle rekordan döndü

IHS Markit, ABD'de haziran ayına ilişkin öncü İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 62,6 puana yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi mayıs ayında görülen 62,1 düzeyinden 61,4 düzeyine gerilemesiydi.

Görülen artışta, sektör ortalamasının üzerinde seyreden üretim ve yeni siparişlerdeki büyümeler etkili olurken, tedarik ve istihdam sıkıntıları nedeniyle üretim artışı yavaşladı.

Birikmiş işlerde görülen artışa rağmen, imalat sektöründe istihdam zayıfladı.

ABD’de hizmet PMI ise mayıs ayındaki 70,4 puanlık rekor düzeyden, 64,8 puana geriledi. Sektörde faaliyet yeni işlerde görülen artışla desteklendi. Enflasyon baskıları haziran ayında devam ederken, hizmet sektöründe maaş maliyetleri ve endeksin en büyük ikinci artışını gösteren ek ulaşım ücretlerinin maliyetleri artırdığını ifade ettiler.

Ülkede bileşik PMI ise, imalat sektörünün tedarik sıkıntılarına rağmen rekor yenilemesi karşısında tarihi zirvesinden enflasyon baskılarıyla çekilen hizmet sektörünün etkisiyle 2 ayın en düşük düzeyi olan 59,2 puana geriledi.

"Büyüme 2. çeyrekte zirve yapıp düşer de, enflasyon düşmez"

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson şu değerlendirmeyi yaptı, “Öncü PMI verileri ABD ekonomisinde haziran ayında da etkileyici büyümenin devam ettiğine işaret ediyor ve 2. çeyrekte benzeri görülmemiş bir GSYH büyümesi getirebilir. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde üretim artışları ve yeni siparişler zirvelerden gerilese de bunun nedeni ekonominin soğumasından ziyade firmaların ötelenmiş taleple başa çıkma yetkinliklerini sınırlayan kapasite kısıtlamalarından kaynaklanıyor” dedi. Euro Bölgesi ve ABD'de fabrikalarda ötelenmiş talep ve çip gibi tedarik zinciri sorunları siparişlerde yığılmalara da neden olmaya devam ediyor.

"Fiyat baskıları mayıstaki rekor düzeylerinden gerilemiş olsa da ekonominin hala aşırı sıcak seyrettiği açık. Gıda ve hizmet fiyatları hala çok keskin yükseliyor ve zaten rekor düzeyde seyreden arz kısıtları daha da kötüye gidiyor. Şirketler açık pozisyonları ve artan talebi karşılamaya çalışan depoları doldurmak konusunda birbiriyle yarışa girmiş durumda."

"GSYH büyümesinin 2. çeyrekte zirve yapıp sonrasında düşeceği muhtemel olsa da aynısını enflasyon için rahatça söylemek mümkün değil."