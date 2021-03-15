ABD borsası pozitif seyir izledi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artışla 32.953,46 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak 3.968,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.05 artışla 13.459,71 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle gün içerisinde yukarı yönlü bir hareket kaydetti. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları seviyelerle rekor tazeledi.

Havacılık hisseleri yükseliş kaydetti

ABD'de hava yolu seyahatinin, hafta sonu, COVID-19 salgınının havacılık sektörünü etkilemesiyle bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla havacılık hisseleri yükseliş gösterdi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi verilerine göre, hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 14 Mart'ta geçen yılın aynı gününe kıyasla 86 bin artarak 1,3 milyonu aştı.

Hava yolu seyahatindeki artışın etkisiyle ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines'ın hisseleri yüzde 7'nin, United Airlines'ın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

ABD'de tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. Geçen hafta cuma yüzde 1,64'e kadar tırmanarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, pazartesi günü yüzde 1,59'a kadar geriledi.

Piyasalar Fed kararını takip ediyor

ABD Başkanı Joe Biden ise geçen hafta onayladığı 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketinin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, martta 17,4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Fed'in 16-17 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yeni haftada piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.