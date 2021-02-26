ABD borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 560 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,75 azalışla 31.402,01 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,43 kayıpla 3.830,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,52 azalışla 13.119,43 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen gün boyu negatif bir seyir izledi. Endekslerdeki sert düşüşte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ile teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.

10 yıllık tahvil faizleri bir yılın zirvesinde

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, gün içinde yüzde 1,61'e kadar yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen ay bireysel yatırımcıların organize olmasıyla yaşadığı hızlı yükselişin ardından sert bir düşüş kaydeden GameStop hisseleri ise yeniden yükselişe geçti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 730 bine düştü. Böylece, işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 256,6 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme hızı ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e revize edildi.