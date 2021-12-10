ABD bütçesi kasımda 191 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığını 191 milyar dolar olarak hesapladı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32'lik artış gösterdi.

Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 281 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 30 artarak 473 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2022 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı 356 milyar dolara ulaştı.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 922 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık yüzde 24 azalışla 565 milyar dolara çıktı.