ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığının, mayıs ayı bütçe dengesi raporuna göre, federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayında 132 milyar dolarlık bütçe açığı verilmişti.

Bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin mayısta 120 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 389 milyar dolara gerilerken, harcamaları yaklaşık yüzde 24 azalarak 455 milyar dolara indi.

Ülkede 2022 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı 426 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk sekiz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 19 azalarak 3,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 31 artışla 3,4 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet COVID-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.