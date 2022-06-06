ABD, Çin'e yönelik bazı tarifeleri kaldırmayı değerlendiriyor

ABD Ticaret Bakanı Gine Raimondo, Başkan Joe Biden'in kendisinden eski Başkan Trump döneminde Çin'e yönelik uygulamaya konmuş bazı tarifelerin enflasyon ile mücadele çerçevesinde kaldırılması üzerinde çalışmasını istediğini söyledi.

CNN'e konuşan Raimondo, "Çin'e yönelik bazı tarifelerin kaldırılması üzçerinde çalışıyoruz. Bu adımın etkilerini analiz etme sürecindeyiz ve nihai kararı Başkan Biden verecek" dedi.

Raimondo, çelik ve alüminyum gibi Amerikalı işçileri ve çelik sektörünü korumak için uygulamaya konmuş tarifelerin devam ettirilmesine karar verildiğini de vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı CNN'e demecinde yarı iletken, çip sektöründe arz sıkışıklığının 2024'e kadar devam edebileceğini de söyledi. Raimondo, "Çip yetersizliğine çözüm yok. Kongre'nin Çip Yasası'nı geçirmesi gerekli. Bu yasayı geçirmeyi neden geciktirdiklerini anlamıyorum" diye konuştu.