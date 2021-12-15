ABD, Çin'in Sincan bölgesinde ithalatı yasaklıyor

ABD Temsilciler Meclisi, zorla çalıştırma yolu ile üretim sağlandığı endişeleri ile Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ithalatı yasaklayan tasarıya onay verdi.

Sincan'dan ithalata yasaklamaya ilişkin tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıların aralarındaki farklılıkların giderilmesi konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında sağlanan uzlaşmanın ardından Temsilciler Meclisi'nden oybirliği ile geçti.

Temsilciler Meclisi bu tasarının ilk halini geçtiğimiz hafta da onaylamış, ancak tasarı Senato'nun desteğini alamamıştı. Yapılan değişikliklerden sonra yeniden kabul edilen tasarının bugün Senato'dan da geçmesi ve Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

Başkan Biden daha önce yaptığı açıklamada, tasarının önüne gelmesi halinde yasalaştıracak imzayı atacağını ifade etmişti.