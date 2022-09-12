ABD, çip ihracatı ile Çin'i hedefine aldı

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre ABD'de Başkan Biden yönetimi önümüzdeki ay yapay zeka için kullanılan çip ve çip yapımında kullanılan ekipmanlarının Çin'e ihracatına uygulanan kısıtlamaları genişletmeyi planlıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar ABD Ticaret Bakanlığı'nın çip sevkiyatlarına ilişkin kısıtlamaları uygulamaya almayı planladığını söyledi.

Bakanlık bu yıl KLA, Lam Research ve Applied Materials adlı üç şirkete uygulamayı planladığı kısıtlamalar ile ilgili mektup göndermiş ve şirketler bu mektupların varlığını doğrulamıştı. Gönderilen mektuplarda şirketlerden ABD Ticaret Bakanlığı lisansına sahip olmayan ve gelişmiş çipler üreten Çinli şirketlere çip üretiminde kullanılan ekipman satışını yasaklıyordu.

Çin'e karşı ek adımlar yolda

Yeni uygulanacak kısıtlamaların ayrıca Nvidia ve Advaned Micro Devices'a bakanlığın geçtiğimiz ay gönderdiği mektuplarda talep edilen adımları da düzenlemesi bekleniyor. Bakanlık bu iki şirketten lisans almayan şirketlere yapay zeka işlem çiplerinin satışını durdurmasını istemişti.

Kaynaklardan bazıları bu düzenlemelerin Çin'e karşı ek adımlar içermesinin olası olduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, dönem dönem şirketlere bu tarz mektuplar göndererek uzun kural belirleme süreçlerine takılmadan ticari adımlar atabiliyor. Ancak bu mektuplar yalnızca gönderildikleri şirketler için bağlayıcı konumda oluyor.

Mektuplarda belirtilen hususların kural haline getirilmesi onları daha geniş kapsamlı hale getiriyor ve benzer teknolojiler geliştiren diğer ABD'li şirketlerin de kısıtlamalara göre hareket etmesini sağlıyor.