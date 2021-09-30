ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

ABD ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 6,3 büyüme ardından ikinci çeyrekte, ağustostaki yüzde 6,6’lık öncü verinin hafif üzerinde, nihai olarak yıllık yüzde 6,7 büyüdü. Ancak üçüncü çeyrekte Delta varyantının yanı sıra motorlu araç satışlarını kötü etkileyen, konut inşa ve alımlarını azaltan hammade sıkıntıları nedeniyle yüzde 5'in altında büyüme bekleniyor.

Ülkede imalat sektörüne ilişkin en önemli göstergelerden biri olan Chicago PMI endeksi ise eylülde, ağustostaki 66,8 puandan, beklentilerin de üzerinde düşerek 64,7’ye geriledi.