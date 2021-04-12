“ABD ekonomisi dönüm noktasında"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin önümüzdeki aylarda büyüme ve istihdamın ivme kazanacağı beklentileriyle bir "dönüm noktasında" olduğunu, ancak aceleyle yeniden açılma halinde COVID-19 vakalarındaki artışın devam etmesinin yol açacağı tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Powell CBS televizyonunda dün yayımlanan söyleşisinde, hem ekonomiye yönelik iyimserliğini dile getirirken hem de COVID-19 salgınının tam olarak ortadan kalkmadığına dair uyarısını tekrarladı.

Powell söyleşide, "Ciddi riskler var. Ve esas olan şu ki, çok hızlı bir şekilde (ekonomiyi) yeniden açacağız, insanlar hızla eski alışkanlıklarına dönecekler ve vakalarda yeni bir sıçrama göreceğiz" dedi.

Nüfus geneline yapılan aşılama sonucu, vakalardaki herhangi bir ani artışın eskisi kadar keskin olmayacağı, ayrıca halk sağlığı ve ekonomi üzerinde önceki artışlar kadar yıkıcı etkilere sahip olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak Powell, "COVID-19’un yayılmasını kontrol altında tuttuğumuz sürece ekonomik toparlanmanın daha hızlı ilerleyeceğini" söyledi.

Powell, "İnsanlar sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam ederse bu(ekonomik toparlanma) akıllıca olacak" dedi.

Powell baz senaryosunun önümüzdeki aylarda "çok güçlü" istihdam büyümesi olduğunu ve ABD'nin "azami istihdama doğru hızla ilerlemesinin... imkanlar dahilinde" olduğunu söyledi.

Ancak Powell, Fed'in sıfıra yakın faiz oranları ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarında yakın zamanda değişiklik yapmayacağını tekrarladı.