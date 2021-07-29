ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenti altında büyüdü

ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte büyüme piyasa beklentilerinin oldukça gerisinde kalırken, GSYH pandemi öncesi seviyeye dönmeyi başardı.

İkinci çeyrekte ABD'de GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı.

İkinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin ekonomistler, yüzde 8,4 büyüme bekliyorlardı.

Ekonomistler, ABD ekonomisinin 2021 yılında yüzde 7 büyümesini bekliyorlar. Bu beklenti gerçekleştiği takdirde 1984'ten bu yana görülen en hızlı büyüme olacak.

İlk çeyrek için GSYH büyüme oranı ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,3'e revize edildi.

Tüketici harcamalarının yüzde 11,8 arttığı ikinci çeyrekte, Kişisel tüketim harcamaları (PCE) ilk çeyrekteki yüzde 3,8'den yüzde 6,4’e yükseldi, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 2,7’den yüzde 6,1 yükseldi.

Bugün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 400 bin ile tahminlerin üzerinde geldi. Veriye ilişkin beklenti 385 bin civarındaydı.