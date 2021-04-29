ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilere paralel büyüdü
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme performansı sergiledi. Beklentiler büyümenin yüzde 6,5 civarı geleceği yönündeydi.
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ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme performansı sergiledi. Beklentiler büyümenin yüzde 6,5 civarı geleceği yönündeydi. ABD'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 4,1 olarak açıklanan büyüme oranı da yüzde 4,3 olarak revize edildi.
ABD'de normalleşme adımları ve COVID-19 pandemisinde aşı uygulamalarının etkisiyle tüketici harcamalarındaki yüzde 10,7'lik artış dikkat çekerken reel satışlar ise yüzde 9,2 arttı.
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