ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilere paralel büyüdü
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme performansı sergiledi. Beklentiler büyümenin yüzde 6,5 civarı geleceği yönündeydi.
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüdü. Beklentiler büyümenin yüzde 6,5 civarı geleceği yönündeydi. ABD'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 4,1 olarak açıklanan büyüme oranı da yüzde 4,3 olarak revize edildi.
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