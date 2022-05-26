ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisi koronavirüsün salgınının başladığı 2020 yılından ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez daraldı.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlerin üzerinde daraldı. Ekonomistlerin yüzde 1.3'lük daralma bekliyordu. Ekonomik daralmada dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması etkili oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi.

Kişisel tüketim harcamaları da yüzde 2.7'den yüzde 3.1'e revize edildi.

İşsizlik maaşı başvuruları beklentiyi yakalamadı

Öte yandan ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 21 Mayıs ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 210 bin seviyesine indi. Veriye ilişkin beklenti 215 civarında başvuru olacağı yönündeydi.

Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 14 Mayıs haftasında 218 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu.