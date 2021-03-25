ABD ekonomisi son çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü
ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekteki yüzde 33,4’lük rekor büyüme ardından yılın son çeyreğini yüzde 4,3 büyüme ile tamamladı. Öncü verilerde ülkenin son çeyrekte yüzde 4,1 büyüme kaydettiği açıklanmıştı.
ABD ekonomisi, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi yüzde 4,1 büyüme yönündeydi.
Öncü verilerde yüzde 33,1'lik büyüme kaydedilmişti
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü veriler ile şubat ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4,1 büyüdüğü kaydedilmişti.
ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise COVID-19 salgınının etkisiyle yüzde 31,4 rekor daraldıktan sonra üçüncü çeyrekte yüzde yüzde 33,4’lük rekor büyüme ardından, yılın son çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.