ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

ABD ekonomisi, 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi.

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü.

Ekonomistler ise ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 1 artarken, çekirdek PCE yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

Büyüme verisi sonrasında Dolar Endeksi 106,75'e geriledi.